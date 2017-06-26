4,2 промилле алкоголя: в Ганцевичах задержали смертельно пьяного водителя

Новости Беларуси. Пьяного «рекордсмена» задержали сотрудники ГАИ Брестской области. Около полуночи 25-летний мужчина на Ford Mondeo рассекал по улицам города.

В его крови обнаружили 4,2 промилле алкоголя.

Инспекторам водитель рассказал, что напиться решил после ссоры с супругой. Уже приняв на грудь, он ехал за город на дачу.

Несколько лет назад аналогичный случай произошел в Ивановском районе.

Для медосвидетельствования водителя пришлось использовать два прибора. И оба показывали одну и ту же цифру: почти 4,5 промилле. Медики утверждают: при содержании алкоголя в крови более 3,5 промилле у обычного человека наступает кома (подробнее).