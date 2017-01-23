Антибиотик, из-за которого борисовский школьник в реанимации, родители привезли из России

Через несколько минут у школьника появились сыпь, головокружение, он стал терять сознание и задыхаться.

Новости Беларуси. Состояние мальчика из Борисова, который попал в реанимацию после инъекции антибиотика, отмечается положительная динамика. По словам медиков, помощь ребенку оказана в полном объеме. Инцидент произошел 20 января. 11-летнему мальчику дома была сделана инъекция одного из препаратов.

Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

На каждом из этих лекарственных средств есть серийный номер. И именно эта партия с этим серийным номером ограничивается в использовании. Приостанавливается продажа, приостанавливается использование и начинается проведение специфических мероприятий для того, чтобы выяснить: качественный это препарат, или есть какие-то вопросы.