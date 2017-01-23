По факту взрыва в Мачулищах возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в Мачулищах.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:

По результатам проведенных первоначальных мероприятий Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту уничтожения и повреждения имущества по неосторожности (ст. 219 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

В рамках уголовного дела допрашиваются свидетели, работники обслуживающей организации, назначен ряд экспертиз.

Одна из версий произошедшего – взрыв газосодержащей смеси в одном из гаражей.

Напомним, в гаражном кооперативе оказались полностью разрушены сразу шесть боксов. Кирпичи разлетелись на сотни метров. По словам очевидцев, взрыв был очень похож на землетрясение. И как только все успокоилось, люди вышли во двор посмотреть, что же произошло (здесь подробнее).