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По факту взрыва в Мачулищах возбуждено уголовное дело

23 января 2017 15:25
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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в Мачулищах.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:
По результатам проведенных первоначальных мероприятий Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту уничтожения и повреждения имущества по неосторожности (ст. 219 Уголовного кодекса Республики Беларусь). 

В рамках уголовного дела допрашиваются свидетели, работники обслуживающей организации, назначен ряд экспертиз.

Одна из версий произошедшего – взрыв газосодержащей смеси в одном из гаражей.

Напомним, в гаражном кооперативе оказались полностью разрушены сразу шесть боксов. Кирпичи разлетелись на сотни метров. По словам очевидцев, взрыв был очень похож на землетрясение. И как только все успокоилось, люди вышли во двор посмотреть, что же произошло (здесь подробнее).

# происшествия # Взрыв # Татьяна Белоног

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