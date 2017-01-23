Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Италии, родным и близким погибших в отеля «Ригопьяно»

Новости Италии. 23 человека из числа гостей итальянского отеля «Ригопьяно», погребенного лавиной, до сих пор числятся пропавшими без вести. Спасательные работы на месте трагического инцидента не прекращаются с 19 января: снег обрушился на гостиницу поздно ночью 18-го, после сильного землетрясения.

К настоящему моменту удалось спасти 9 человек, 4 из которых – дети. Также обнаружены тела 6 погибших. Однако большая часть постояльцев и персонала гостиницы не найдена до сих пор.

Никаких надежд на то, что они живы, уже не остается: комнаты отеля заполнены спрессованным снегом. Тем не менее работы на месте трагедии итальянские власти сворачивать пока не планируют.

Соболезнование президенту Итальянской Республики Серджио Маттарелле, родным и близким погибших в коммуне Фариндола направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства также отметил, что в Беларуси с искренней обеспокоенностью воспринимают известия о землетрясениях и климатических катаклизмах, которые потрясают Италию, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.