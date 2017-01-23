В Дзержинском районе фура протаранила ехавший впереди экскаватор

Новости Беларуси. Крупногабаритная авария случилась на выходных в Дзержинском районе.
Вблизи деревни Рудня большую магистраль Брест–Минск–граница России не поделили фура и экскаватор.
Новости Беларуси. Крупногабаритная авария случилась на выходных в Дзержинском районе.
Вблизи деревни Рудня большую магистраль Брест–Минск–граница России не поделили фура и экскаватор.
По предварительной версии, 54-летний водитель автопоезда не смог справиться с управлением и врезался в строительную технику, которая шла впереди. Водителю грузовика пришлось освобождать спасателям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Мужчину доставили в больницу.