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В Дзержинском районе фура протаранила ехавший впереди экскаватор

23 января 2017 15:06
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Новости Беларуси. Крупногабаритная авария случилась на выходных в Дзержинском районе.

Вблизи деревни Рудня большую магистраль Брест–Минск–граница России не поделили фура и экскаватор.

В Дзержинском районе фура протаранила ехавший впереди экскаватор -1

По предварительной версии, 54-летний водитель автопоезда не смог справиться с управлением и врезался в строительную технику, которая шла впереди. Водителю грузовика пришлось освобождать спасателям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мужчину доставили в больницу.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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