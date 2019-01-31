Прямой эфир

В Гомеле из-за угрозы минирования из школы были эвакуированы 112 человек

31 января 2019 08:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Из школы в Гомеле из-за угрозы минирования были эвакуированы люди.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, инцидент случился тридцатого января. Администрация средней школы №55 сообщила правоохранителям, что на сайте учебного заведения кто-то оставил сообщение с угрозой.

В тексте сообщения было сказано, что в школе будет заложено взрывное устройство и его приведут в действие, если оценки за контрольную работу будут отрицательными.

Из учебного заведения были эвакуированы 112 человек.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных ведомств, саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525. В результате проверки с участием служебной собаки взрывные устройства не были обнаружены.

Устанавливается личность человека, который оставил сообщение.

В этот же день из-за сообщения о минировании была эвакуирована гимназия в Гродно (читать далее).

# Лжеминирование

Другие новости рубрики

Все новости
Автобус сбил 14-летнюю девочку на переходе в Жабинке
31 января 2019 07:46

Автобус сбил 14-летнюю девочку на переходе в Жабинке

В Минском районе сгорел дом. Погибли отец и дочь
30 января 2019 18:27

В Минском районе сгорел дом. Погибли отец и дочь

169 литров браги: у 51-летнего мужчины в Березинском районе обнаружили мини-цех по производству самогона
30 января 2019 18:17

169 литров браги: у 51-летнего мужчины в Березинском районе обнаружили мини-цех по производству самогона