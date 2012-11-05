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Американец избил питоном подружку в ванной. Питон умер

05 ноября 2012 06:58
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Новости США. Подробности ссоры американской пары стали достоянием мировой общественности. Житель американского штата Массачусетс избил свою подругу питоном.

Как сообщает Associated Press, во время ссоры 34-летний Кит Паро схватил из террариума змею и нанес ею несколько ударов своей девушке. В момент нападения девушка принимала ванну.

После этого мужчина бросил рептилию в воду. Питон умер, девушка отделалась синяками на коленях, спине, руках и животе.

"Возлюбленный" с места происшествия скрылся, однако через несколько часов пришел в полицию с повинной. Мужчине предъявляют сразу четыре обвинения: в нападении, угрозе физического насилия, умышленной порче имущества и жестоком обращении с животными.

 

# происшествия # Криминал # Нападение

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