Американец избил питоном подружку в ванной. Питон умер

Новости США. Подробности ссоры американской пары стали достоянием мировой общественности. Житель американского штата Массачусетс избил свою подругу питоном.

Как сообщает Associated Press, во время ссоры 34-летний Кит Паро схватил из террариума змею и нанес ею несколько ударов своей девушке. В момент нападения девушка принимала ванну.

После этого мужчина бросил рептилию в воду. Питон умер, девушка отделалась синяками на коленях, спине, руках и животе.

"Возлюбленный" с места происшествия скрылся, однако через несколько часов пришел в полицию с повинной. Мужчине предъявляют сразу четыре обвинения: в нападении, угрозе физического насилия, умышленной порче имущества и жестоком обращении с животными.