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Ураган «Сэнди» в США: в списках погибших – более 100 имен. На ликвидацию последствий стихии нужно около $50 млрд

04 ноября 2012 13:34
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Растет число жертв урагана «Сэнди». В скорбном списке свыше 100 имен. Количество пострадавших уточняется. В районы бедствия переброшены дополнительные отряды медиков и полицейских. Также привлечены армейские подразделения и добровольцы.

Известно, что на данный момент в нью-йоркском районе Манхэттен полностью восстановлена подача электроэнергии. Однако без света все еще остаются 900 тысяч жителей мегаполиса.

По предварительным данным, на ликвидацию последствий понадобится около 50 миллиардов долларов. А на восстановление пострадавших районов уйдет не один месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ураганы # Фотофакт

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