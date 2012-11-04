Под Слуцком перевернулся микроавтобус: пострадали три человека

Новости Беларуси. Авария с участием микроавтобуса «Форд-Транзит» произошла сегодня ночью в Слуцком районе Минской области. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.

Два пассажира и водитель с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Одного пострадавшего из салона извлекли спасатели с помощью специальных инструментов.

Директор школы экстремального вождения в эфире программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ рассказал о том, как нужно правильно вести себя водителям в ситуации заноса.

Сергей Овчинников, директор школы экстремального вождения:

Когда машину заносит, нужно выкручивать руль. Всегда возникает вопрос – куда? Я предлагаю отойти от терминов «в строну заноса» и «против заноса». Руль нужно крутить туда, куда вы ехали, а не туда, куда вас заносит. И это независимо от того, с передним или задним приводом автомобиль. Когда машину начинает разворачивать, передние колеса получают большое сопротивление от дороги, а задние, за счет того, что буксуют, легко скользят вперед. Когда мы колеса развернули туда, куда нам нужно ехать, передние колеса легко катятся вперед, а за счет сброса газа задние колеса начинают затормаживать и машина выходит из заноса. Таким образом, выходить из ситуации нужно за счет руля и газа. Правда с тем, что касается отпускания газа, тоже не всегда все просто. Потому что машина, выйдя из одного заноса, может попасть в другой. Поэтому, если машину можно вывести из заноса без сброса газа, просто отработав рулём, лучше сделать так.