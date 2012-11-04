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Из-за снежного бурана в Пекине объявлен повышенный уровень опасности. На две недели раньше включено отопление

04 ноября 2012 13:27
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Новости Китая. Непростая ситуация в Китае. Из-за снежного бурана в Пекине объявлен повышенный уровень опасности «оранжевый» – предпоследний перед «красным». Температура воздуха упала на 8-10 градусов. Из-за необычных холодов в домах на две недели раньше обычного срока включили отопление.

Под тяжестью мокрого снега падают ветви и целые деревья, на отдельных участках автострад затруднено автомобильное движение. В снежном плену оказались десятки машин. Все коммунальные службы работают в авральном режиме.

Снегопады обрушились на Китай накануне вечером и, по прогнозам синоптиков, продолжатся до вторника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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