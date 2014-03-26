Актер Пол Уокер погиб из-за скорости 150 км/ч

Новости США. Звезда «Форсажа», 40-летний Пол Уокер погиб из-за превышения скорости.
Porsche Carrera GT, автомобиль, в котором ехал актер и его приятель, двигался со скоростью 130–150 км/ч.
Максимально разрешенная скорость на участке дороги, где произошла авария – 72 км/ч.
Роджер Родас – приятель Уокера – не справился с управлением. Суперкар врезался в фонарный столб и загорелся.
И водитель, и пассажир скончались на месте.
Напомним, трагедия произошла в городе Санта-Кларита осенью 2013-го года.
Роджер и Пол ехали с благотворительного мероприятия, целью которого явился сбор средств для помощи пострадавшим от тайфуна на Филиппинах.
Причину катастрофы озвучили лишь на днях.
Департамент шерифа:
К катастрофе привели не механические повреждения машины, а превышение скорости. Вскрытие показало, что никто из погибших не употреблял алкоголь или наркотики.
Незадолго до гибели Уокера журнал People включил его в список самых красивых людей мира.
Он увлекался путешествиями, автогонками и сёрфингом.
Помимо актёрской карьеры, принимал участие в создании серии программ Expedition Great White, посвященных изучению больших белых акул на телеканале National Geographic.
У актёра осталась 15-летняя дочь.