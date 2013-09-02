Акционера «Уралкалия» Сулеймана Керимова разыскивает Интерпол. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Новости России. Новый обвиняемый в «калийном» деле. Российский олигарх Сулейман Керимов объявлен в розыск. В том числе, и по линии Интерпола. Об этом заявили сегодня в Следственном комитете Беларуси. Калийные страсти в медиапространстве начали разгораться ровно неделю назад, когда уголовное дело возбудили в отношении председателя наблюдательного совета «БКК» Владислава Баумгертнера и еще 4 топ-менеджеров. Эксперты считают, что ситуация на мировом рынке калия будет зависеть в том числе и от тактики действий управленцев «Беларуськалия».

«Черный» понедельник для Сулеймана Керимова. Его еще называют главным рейдером Российской Федерации. Из-за ущерба нанесенного и Беларуси, и России Следственный комитет нашей страны объявил бизнесмена в международный розыск.

Павел Траулько, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:

Действия Керимова квалифицированы следствием, как организация злоупотребления властью и служебными полномочиями. Максимальная санкция статьи – до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Учитывая заинтересованность российской стороны, Следственным комитетом анализируются и обобщаются материалы для направления в Генеральную прокуратуру России. Правоохранительные органы Республики Беларусь готовы оказать всемерное содействие и оказать помощь в расследовании Генеральной прокуратуре России, в том числе по проверке информации о возможной причастности Керимова к преступным группировкам на Кавказе.

Как стало известно из компетентных источников в ближайшее время может быть озвучена информация об иных должностных лицах, стоящих за махинациями по делу «Белорусской калийной компании». Кроме того, заканчивается проработка вопросов по предъявлению исков, наложению ареста на имущество и активы «Уралкалия», в том числе за рубежом.

Инетрнет-издание moscow-post.com, пользователь:

Керимов-как оказалось,привык к бандитско-рейдерскому руководству-итог и компания в том самом месте и ФК «Анжи» - там же-хуже просто не бывает!!!

Интернет-издание ria.ru, пользователь Denis Sorokin:

Значит есть за что...Если наши СМИ будут объективно освещать все, что связанно с этим делом, мы - граждане РФ много нового и интересного узнаем о деятельности «наших» «эффективных управленцев»...

Газета «Взгляд» (Россия), пользователь Александр Булахтин:

Вообще-то Госдуме надо назначить комиссию и провести расследование деятельности руководства компании Уралкалий и выработать меры, направленные на предотвращение действий крупнейших коммерческих субъектов на международной арене, могущих серьезно осложнить межгосударственные отношения. Если действия любой крупной компании затрагивают стратегические политические интересы всей страны,значит доложен быть выработан механизм предварительной проработки и согласования с высшими эшелонами российской власти. А то одни заваривают, а другие расхлебывают. Так не должно быть.

Юристы российского олигарха, зная строгие каноны международного права, уже поспешили дать своему клиенту совет не покидать пределы России.

А.Кучерена, адвокат Сулеймана Керимова:

Российский сенатор Сулейман Керимов может отказаться от поездок за рубеж в связи с объявлением его в международный розыск в качестве обвиняемого по уголовному делу в отношении должностных лиц ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК).

А ведь изначально идея общего трейдера двух калийных производителей сулила бонусы. Объединившись в 2005 под эгидой БКК, «Беларуськалий» и «Уралкалий», контролировали 40% мирового рынка удобрений. Проблемы начались с приходом в 2010 нового акционера «Уралкалия» Керимова. Стало понятно, что бизнесмен не прочь обладать белорусскими активами.

Вадим Иосуб, финансовый аналитик:

Белорусы к рейдерству еще не привыкли. Стоит разобраться с самим термином. Обычно под этим подразумевают недружеский захват предприятия, собственности предприятия. Эта тема существует в мире давно. В Беларуси по поводу рейдерства ничего не приходит, а вот в России достаточно распространенное явление. В начале 90-ых прошла массовая приватизация.

Олигарх из Дагестана сколотил многомиллиардное состояние на финансовых спекуляциях. Первый такой опыт - в начале 90-ых. Тогда Керимов завладел активами «Федпромбанка», скупив по дешевке и заполучив контрольный пакет акций. Дальше были «Сельвинит», «Внуковские авиалинии», «Автобанк».... А в начале 2000-ых Керимов вступил в большую игру — скупку российских «голубых фишек». На кредиты «Сбербанка» выкупал акции «Газпрома», а потом под залог этих же акций брал новые кредиты. Сегодня его состояние оценивают в 7 миллиардов долларов.

Интернет-форум информационного агентства rbk.ru, пользователь The Wolf:

Керимов продавал подорожавшие пакеты акций, и ему оставалась доля хорошего профита, на которые он прикупил себе активов. В общем, один из участников истории разграбления России. Таких миллиардеров, типа - бизнесменов, надо сажать. С конфискацией. И если в этом помогут белорусские товарищи, я только «за».

Пока в Беларуси следствие разбирается в материалах калийного дела, мировой рынок удобрений притих. Мы дозвонились до крупной химической кампании в Джакарте, которая закупает белорусские удобрения.

Ферри Вирианто, менеджер по маркетингу химической компании (Индонезия):

Мы готовы закупать белорусский калий, большую его часть мы как раз таки и покупаем у «Беларуськалия», у нас нет претензий к качеству. Только пока наша компания не решила в каких объемах покупать хлористый калий, но это больше связано больше с курсом индонезийской рупии.

Оно понятно - покупатели ждут «ценового» дня. Чтобы купить калий подешевле. Но эксперты считают, что это временная ситуация. Как пойдет — будет зависеть от активности и расторопности менеджеров калийного производителя. Который сможет стать крупным трейдером в мире.

Валерий Бороденя, депутат:

Скандалы, резкие повороты, скандалы не выгодны ни производителям, ни потребителям. Потому что все заинтересованы в стабильности, в том, чтобы планировать, прогнозировать. В связи с тем, что цена подает, многие инвестиционные проекты приостанавливаются. То есть, если раньше - с 2008 года - весьма инетнсивными темпами шло наращивание производственной базы, то сейчас некоторые проекты приостановлены. Например, в Канаде, в других странах. Поэтому несомненно, при возникновении локальных дефицитов на рынках, цена будет повышаться и спрос будет расти.