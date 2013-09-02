58-летнего эксгибициониста задержали в Бресте

Новости Беларуси. Сотрудникам правоохранительных органов Бреста понадобилось несколько дней для того, чтобы разыскать 58-летнего эксгибициониста.

В конце августа в милицию обратилась женщина. Она рассказала, что средь бела дня возле её дома незнакомец демонстрировал половые органы.

Пресс-служба Брестского УВД:

Возле дома 101 по ул. Суворова неизвестный из хулиганских побуждений обнажил и демонстрировал свои половые органы. Установлено, что хулиганство совершил рабочий СООО, житель Бреста.

Напомним, в сентябре прошлого года гродненские правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который снимал напряжение, гуляя по улицам города обнажённым. На мерзкий поступок его подтолкнула неудовлетворенность семейной жизнью. Сожительница часто употребляла спиртное, мужчина перестал видеть в ней женщину, поэтому решил реализовывать свои потребности на стороне. Свое мужское достоинство он демонстрировал исключительно представительницам слабого пола, подкарауливая невольных зрительниц поздно вечером.

Напомним, несколько лет назад в Нью-Йорке объявился голый ковбой, который всерьёз решил стать мэром города. Молодой человек утверждал, что костюмы ему не нравятся, и обещал, что когда станет мэром, будет «говорить только голую правду» (смотрите видео).