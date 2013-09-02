Возбуждено уголовное дело по факту разлива нефти магистрального нефтепровода «Мозырь-Брест»

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разлива нефти магистрального нефтепровода «Мозырь-Брест». ЧП произошло в минувшие выходные в Дрогичинском районе. Причина – несанкционированная врезка в трубопровод.

В результате нефть разлилась на площади свыше одного гектара. По оценкам специалистов, угрозы гражданам, а также населенным пунктам и экологической среде нет. Перекачка нефти уже восстановлена. Лица, причастные к совершению данного преступления, сейчас устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.