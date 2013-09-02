Прямой эфир

Возбуждено уголовное дело по факту разлива нефти магистрального нефтепровода «Мозырь-Брест»

02 сентября 2013 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разлива нефти магистрального нефтепровода «Мозырь-Брест». ЧП произошло в минувшие выходные в Дрогичинском районе. Причина – несанкционированная врезка в трубопровод.

В результате нефть разлилась на площади свыше одного гектара. По оценкам специалистов, угрозы гражданам, а также населенным пунктам и экологической среде нет. Перекачка нефти уже восстановлена. Лица, причастные к совершению данного преступления, сейчас устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Нефть в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Новые подробности убийства 19-летней девушки в Речице. Подозреваемые задержаны
02 сентября 2013 07:50

Новые подробности убийства 19-летней девушки в Речице. Подозреваемые задержаны

В Афганистане при взрыве бомбы на обочине дороги погибли 8 человек, ехавших в автомобиле
01 сентября 2013 15:21

В Афганистане при взрыве бомбы на обочине дороги погибли 8 человек, ехавших в автомобиле

В Брестской области прорвало нефтепровод
01 сентября 2013 15:08

В Брестской области прорвало нефтепровод