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Годовалый ребенок погиб во время уличной стрельбы в Нью-Йорке

02 сентября 2013 08:11
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Новости США. Годовалый ребенок стал жертвой уличной стрельбы в Нью-Йорке. Семейная пара вышла на прогулку с младенцем, как вдруг раздались выстрелы. Одна из пуль угодила в мальчика. Спасти ему жизнь врачам не удалось.

Пока не известно, кто был основной целью нападавших. Полицейские не исключают, что стрелявшие намеревались убить отца, который был ранее судим. Проводится расследование. 

Споры вокруг вопроса о продаже оружия в США не утихают. Примерно половина населения защищают свое право на владение им, в то время как вторая половина, выступает за ужесточение правил его реализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Гибель детей

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