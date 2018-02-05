«Тело пенсионера пролежало в квартире три недели». В Могилёве сын подозревается в убийстве отца

Новости Беларуси. В Могилёве в убийстве 79-летнего пожилого мужчины подозревается его 44-летний сын.

По сведениям УСК по Могилёвской области, подозреваемый сам сообщил в правоохранительные органы об убийстве своего отца. На место инцидента была отправлена следственно-оперативная группа.