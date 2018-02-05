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«Тело пенсионера пролежало в квартире три недели». В Могилёве сын подозревается в убийстве отца

05 февраля 2018 13:50
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Новости Беларуси. В Могилёве в убийстве 79-летнего пожилого мужчины подозревается его 44-летний сын.

По сведениям УСК по Могилёвской области, подозреваемый сам сообщил в правоохранительные органы об убийстве своего отца. На место инцидента была отправлена следственно-оперативная группа.

«Тело пенсионера пролежало в квартире три недели». В Могилёве сын подозревается в убийстве отца-1

Фото: УГКСЭ

Оксана Соленюк, официальный представитель УСК по Могилевской области:
11 января подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно табуретом нанес несколько ударов в область головы своему отцу, причинив последнему телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Тело пенсионера пролежало в квартире три недели.

«Тело пенсионера пролежало в квартире три недели». В Могилёве сын подозревается в убийстве отца-4

Фото: УГКСЭ

Задержанный даёт показания. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Изъяты вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.

Возбуждено уголовное дело.

В январе в Волковыске было обнаружено тело 80-летней женщины.

В убийстве подозревается её внук – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Убийство

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