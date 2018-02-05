«Тело пенсионера пролежало в квартире три недели». В Могилёве сын подозревается в убийстве отца
Новости Беларуси. В Могилёве в убийстве 79-летнего пожилого мужчины подозревается его 44-летний сын.
По сведениям УСК по Могилёвской области, подозреваемый сам сообщил в правоохранительные органы об убийстве своего отца. На место инцидента была отправлена следственно-оперативная группа.
Оксана Соленюк, официальный представитель УСК по Могилевской области:
11 января подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно табуретом нанес несколько ударов в область головы своему отцу, причинив последнему телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Тело пенсионера пролежало в квартире три недели.
Задержанный даёт показания. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Изъяты вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.
Возбуждено уголовное дело.
В январе в Волковыске было обнаружено тело 80-летней женщины.
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