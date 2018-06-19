8-классника ударило током в Городокском районе. Подросток хотел показать друзьям навыки паркура

Новости Беларуси. В Городокском районе от удара током пострадал школьник.

По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось вечером 17 июня. Восьмиклассник решил показать друзьям, как он умеет делать сальто с высоты.

Подросток выбрал для демонстрации элементов паркура опору линии электропередач, несмотря на предостережения своих товарищей.

Школьник забрался на пятиметровую высоту, где получил удар током. Пострадавшего доставили в реанимацию с термическими ожогами второй и третьей степени.