В Гродно парень уснул на подоконнике и выпал из окна третьего этажа. Его спас прохожий

Новости Беларуси. В Гродно молодой человек уснул на подоконнике и выпал из окна.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, двое молодых жителей деревни Лойки приехали в областной центр к знакомому. Они втроем выпили бутылку коньяка и пошли спать.

Ближе к утру 24-летнему парню стало жарко – он открыл окно, лег на подоконник и облокотился о боковую стенку. После того, как молодой человек уснул, он потерял равновесие и начал наклоняться в сторону открытого окна. Квартира находилась на третьем этаже.

Прохожий, который шел мимо по улице, увидел происходящее. Он позвонил в милицию, но парень начал падать из окна. Прохожий стал ловить падающего – к счастью, молодой человек изменил траекторию падения, потому что на месте приземления находилась арматура, торчащая из земли.

Упавший гражданин встал, сказал, что он в порядке, и направился ко входу в подъезд, чтобы вернуться в квартиру. Прохожий не дал ему уйти, а вызвал скорую помощь.

Молодому человеку диагностировали ушиб позвоночника.

Проводится проверка.

В начале июня 2-летний мальчик выпал из окна в Пружанах.