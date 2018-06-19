Столкновение УАЗ и Volkswagen в Дрибинском районе: пострадали три человека

Новости Беларуси. В Дрибинском районе спасатели деблокировали трех пострадавших в ДТП.

По информации МЧС, авария произошла днем 18 июня. Столкнулись два легковых автомобиля УАЗ и Volkswagen. В нем оказались зажаты три человека – водитель и два пассажира.

Сотрудники МЧС спасли пострадавших. Их доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Оба автомобиля получили механические повреждения. Устанавливаются обстоятельства аварии.

На минувшей неделе под Гомелем женщина-водитель попала в ДТП.