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78-летний пенсионер, любящий чернику, пропал в лесу под Осиповичами, но его нашли благодаря мобильному телефону

12 июля 2014 19:03
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Новости Беларуси. Сутки в лесу, без еды и возможности согреться. Спасатели все ночь искали  78-летниго пенсионера, который  отправился за ягодами, забрел в болото и заблудился. К сожалению, для пожилых людей в летний период подобный сценарий не редкость. Правда, у этой истории — счастливый финал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За черникой под Осиповичи Евгений Иванович ездит давно. Хорошо знает дорогу да любимого островка с ягодами. Только в этом году на привычном месте черники не было. Пошел искать, и сам не заметил, как потерял ориентиры. Благо телефон работал, посоветовавшись с дочерью, решил, нужно просить помощи у милиционеров.

Телефон начал разряжаться — пропадала связь.  Правоохранители пользовались громкоговорителем, но найти человека в огромном лесу никак не удавалось.

Долгожданная встреча все-таки состоялась.  Вначале послышались голоса, а затем появились сами лесник с милиционерами.

Сезон ягод в разгаре, у грибников самые урожайные дни еще впереди, так что спасатели в очередной раз призывают не углубляться в незнакомый лес, не забыть телефон, и если уж заблудились, не дожидаясь темноты звонить в МВД. Тогда  шансов, что помощь придет своевременно, гораздо больше.

# происшествия # Происшествия в лесу

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