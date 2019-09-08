Прямой эфир

7-летную Лизу из Жлобина похитили с детской площадки: возбуждено уголовное дело

08 сентября 2019 19:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Самый резонансный случай пропажи ребенка 2019 года: 7-летную Лизу из Жлобина в июне похитили с детской площадки у дома, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

7-летную Лизу из Жлобина похитили с детской площадки: возбуждено уголовное дело-1

Ольга Кирейчук, бабушка Елизаветы:
Я пришла с работы, через 10 минут муж спрашивает: «Искал, где Лиза?» Начали бегать, следом искать. Прошло полчаса, и мы начали уже бить тревогу, позвонили в милицию.

7-летную Лизу из Жлобина похитили с детской площадки: возбуждено уголовное дело-4

В тот день Лиза исчезла из двора примерно в семь вечера. Мама и папа девочки лишены родительских прав. Воспитывают ее бабушка, она и забила тревогу. Поиски в городе не дали результата.

«Винила мужа в этом». Белоруску нашли через 20 лет после пропажи. Полная картина событий

Реальной зацепкой стала запись камеры видеонаблюдения: девочку за руку вела неизвестная женщина. Родственники пропавшей узнали в похитительнице знакомую матери Елизаветы – 48-летнюю Инну Рожкову из Жлобина.

7-летную Лизу из Жлобина похитили с детской площадки: возбуждено уголовное дело-7

Знакомая увела девочку под предлогом, что ту ждет приболевшая мама. Оперативники пошли по следу. Появилась информация, что похожая дама вместе с ребенком покинула Беларусь и выехала в Россию на попутках. 

7-летную Лизу из Жлобина похитили с детской площадки: возбуждено уголовное дело-10

Благодаря тесному контакту с коллегами из УгРо соседней страны спустя сутки девочку и похитительницу задержали в деревне Тверской области.

Озвучена основная версия пропажи Максима Мархалюка

Сейчас в отношении Инны Рожковой, которая, кстати, состоит на психоневрологическом учете, возбуждено уголовное дело.

7-летную Лизу из Жлобина похитили с детской площадки: возбуждено уголовное дело-13

Ольга Кирейчук:
Так оперативно сработали, что я им здоровья желаю.

«У нас радиоэфир, Instagram есть». Как ищут пропавших детей в Беларуси?

# Пропавшие люди # происшествия # Ольга Кирейчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Молодечно трёх рабочих засыпало грунтом. Двое погибли
08 сентября 2019 10:56

В Молодечно трёх рабочих засыпало грунтом. Двое погибли

В Минске задержан третий участник разбойного нападения в Гомеле
08 сентября 2019 09:38

В Минске задержан третий участник разбойного нападения в Гомеле

В Гомеле мужчина привёз спасателям 80 колб с ртутью
07 сентября 2019 11:25

В Гомеле мужчина привёз спасателям 80 колб с ртутью