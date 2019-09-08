7-летную Лизу из Жлобина похитили с детской площадки: возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Самый резонансный случай пропажи ребенка 2019 года: 7-летную Лизу из Жлобина в июне похитили с детской площадки у дома, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Самый резонансный случай пропажи ребенка 2019 года: 7-летную Лизу из Жлобина в июне похитили с детской площадки у дома, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Кирейчук, бабушка Елизаветы:
Я пришла с работы, через 10 минут муж спрашивает: «Искал, где Лиза?» Начали бегать, следом искать. Прошло полчаса, и мы начали уже бить тревогу, позвонили в милицию.
В тот день Лиза исчезла из двора примерно в семь вечера. Мама и папа девочки лишены родительских прав. Воспитывают ее бабушка, она и забила тревогу. Поиски в городе не дали результата.
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Реальной зацепкой стала запись камеры видеонаблюдения: девочку за руку вела неизвестная женщина. Родственники пропавшей узнали в похитительнице знакомую матери Елизаветы – 48-летнюю Инну Рожкову из Жлобина.
Знакомая увела девочку под предлогом, что ту ждет приболевшая мама. Оперативники пошли по следу. Появилась информация, что похожая дама вместе с ребенком покинула Беларусь и выехала в Россию на попутках.
Благодаря тесному контакту с коллегами из УгРо соседней страны спустя сутки девочку и похитительницу задержали в деревне Тверской области.
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Сейчас в отношении Инны Рожковой, которая, кстати, состоит на психоневрологическом учете, возбуждено уголовное дело.
Ольга Кирейчук:
Так оперативно сработали, что я им здоровья желаю.
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