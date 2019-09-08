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Озвучена основная версия пропажи Максима Мархалюка

08 сентября 2019 19:37
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Новости Беларуси. Криминальный след пропажи детей в Беларуси, к счастью, редкость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Озвучена основная версия пропажи Максима Мархалюка-1

Со статусом «актуально» и поиски Максима Мархалюка. Эта история в 2017-м взволновала всю страну. Мальчик пропал в деревне на краю Беловежской пущи.

Озвучена основная версия пропажи Максима Мархалюка-4

Озвучена основная версия пропажи Максима Мархалюка-6

Неравнодушие добровольцев, которые приезжали из разных уголков республики на место ЧП, оголило ментальные черты «неабыякавых» белорусов.

Озвучена основная версия пропажи Максима Мархалюка-9

Кристина Крук, координатор поисково-спасательного отряда «Ангел»:
Это были самые масштабные поиски как для координатора и самые тяжелые. Было около 2000 волонтеров, которых нужно было скоординировать, правильно поставить задачи, и чтобы эти задачи были выполнены.

СК: пропавший Максим Мархалюк объявлен в международный розыск

Но, увы, результатов поиск не дал.

Озвучена основная версия пропажи Максима Мархалюка-12

Дмитрий Крюков, начальник отдела Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси:
Дело до сих пор не прекращается и активные мероприятия проводятся. Одна из приоритетных версий – что все-таки он заблудился в лесном массиве.

Волонтёр отряда «Ангел» снял фильм о поисках Максима Мархалюка

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# Поиски Максима Мархалюка # общество # Максим Мархалюк # Кристина Крук # Дмитрий Крюков # Фотофакт

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