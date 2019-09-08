Озвучена основная версия пропажи Максима Мархалюка

Новости Беларуси. Криминальный след пропажи детей в Беларуси, к счастью, редкость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Со статусом «актуально» и поиски Максима Мархалюка. Эта история в 2017-м взволновала всю страну. Мальчик пропал в деревне на краю Беловежской пущи.

Неравнодушие добровольцев, которые приезжали из разных уголков республики на место ЧП, оголило ментальные черты «неабыякавых» белорусов.

Кристина Крук, координатор поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Это были самые масштабные поиски как для координатора и самые тяжелые. Было около 2000 волонтеров, которых нужно было скоординировать, правильно поставить задачи, и чтобы эти задачи были выполнены. СК: пропавший Максим Мархалюк объявлен в международный розыск Но, увы, результатов поиск не дал.