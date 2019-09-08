Озвучена основная версия пропажи Максима Мархалюка

Новости Беларуси. Криминальный след пропажи детей в Беларуси, к счастью, редкость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Криминальный след пропажи детей в Беларуси, к счастью, редкость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Со статусом «актуально» и поиски Максима Мархалюка. Эта история в 2017-м взволновала всю страну. Мальчик пропал в деревне на краю Беловежской пущи.
Неравнодушие добровольцев, которые приезжали из разных уголков республики на место ЧП, оголило ментальные черты «неабыякавых» белорусов.
Кристина Крук, координатор поисково-спасательного отряда «Ангел»:
Это были самые масштабные поиски как для координатора и самые тяжелые. Было около 2000 волонтеров, которых нужно было скоординировать, правильно поставить задачи, и чтобы эти задачи были выполнены.
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Но, увы, результатов поиск не дал.
Дмитрий Крюков, начальник отдела Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси:
Дело до сих пор не прекращается и активные мероприятия проводятся. Одна из приоритетных версий – что все-таки он заблудился в лесном массиве.
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