По факту ЧП на Светлогорском ЦКК возбуждено уголовное дело, там произошла вспышка газовоздушной смеси

Новости Беларуси. ЧП на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. Уголовное дело возбудили после произошедшей там вспышки газовоздушной смеси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительной информации Минздрава, пострадали четыре человека.

Им помощь оказана бригадами скорой. Госпитализация не понадобилась. По данным МЧС, произошло обрушение некоторых конструкций. Взрыв случился при проведении профилактических и ремонтных работ в одном из цехов. Обстоятельства устанавливаются. Угрозы жизни и здоровью населения нет.