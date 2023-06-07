Прямой эфир

По факту ЧП на Светлогорском ЦКК возбуждено уголовное дело, там произошла вспышка газовоздушной смеси

07 июня 2023 17:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ЧП на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. Уголовное дело возбудили после произошедшей там вспышки газовоздушной смеси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительной информации Минздрава, пострадали четыре человека.

По факту ЧП на Светлогорском ЦКК возбуждено уголовное дело, там произошла вспышка газовоздушной смеси-1

Им помощь оказана бригадами скорой. Госпитализация не понадобилась. По данным МЧС, произошло обрушение некоторых конструкций. Взрыв случился при проведении профилактических и ремонтных работ в одном из цехов. Обстоятельства устанавливаются. Угрозы жизни и здоровью населения нет.

# ЧП # происшествия # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
10 тысяч пуль через границу. Литовец незаконно попытался ввести в Беларусь боеприпасы
05 июня 2023 11:39

10 тысяч пуль через границу. Литовец незаконно попытался ввести в Беларусь боеприпасы

На МКАД автопоезд столкнулся с несколькими легковушками, есть пострадавшие
31 мая 2023 13:47

На МКАД автопоезд столкнулся с несколькими легковушками, есть пострадавшие

Россиянку с тремя детьми, которые бежали из Швеции, передали представителям генконсульства РФ в Бресте
31 мая 2023 11:42

Россиянку с тремя детьми, которые бежали из Швеции, передали представителям генконсульства РФ в Бресте