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10 тысяч пуль через границу. Литовец незаконно попытался ввести в Беларусь боеприпасы

05 июня 2023 11:39
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Новости Беларуси. Незаконную попытку ввоза боеприпасов в Беларусь предотвратили пограничники. Инцидент произошел второго июня в пункте пропуска «Лоша». В авто 26-летнего литовца были обнаружены специальные тайники, а в них – боеприпасы к огнестрельному оружию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 тысяч пуль через границу. Литовец незаконно попытался ввести в Беларусь боеприпасы-1

10 тысяч пуль через границу. Литовец незаконно попытался ввести в Беларусь боеприпасы-3

В общей сложности злоумышленник пытался провезти через границу 10 тысяч пуль и свыше 2,5 тысячи гильз. Опасный груз изъяли и передали для проведения экспертизы. По данному факту проводится проверка.

10 тысяч пуль через границу. Литовец незаконно попытался ввести в Беларусь боеприпасы-6

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Пограничники обратили внимание на нервозное поведение молодого человека. Кроме того, при осмотре его легкового автомобиля обнаружились изменения конструкции транспортного средства. После этого в двух специально оборудованных тайниках автомобиля пограничный наряд выявил партию боеприпасов. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через границу боеприпасов.

10 тысяч пуль через границу. Литовец незаконно попытался ввести в Беларусь боеприпасы-9

Гражданину Литвы за его действия может грозить суровое наказание. Максимальная ответственность за подобные преступления предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Антон Бычковский # Фотофакт

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