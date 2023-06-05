10 тысяч пуль через границу. Литовец незаконно попытался ввести в Беларусь боеприпасы
Новости Беларуси. Незаконную попытку ввоза боеприпасов в Беларусь предотвратили пограничники. Инцидент произошел второго июня в пункте пропуска «Лоша». В авто 26-летнего литовца были обнаружены специальные тайники, а в них – боеприпасы к огнестрельному оружию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В общей сложности злоумышленник пытался провезти через границу 10 тысяч пуль и свыше 2,5 тысячи гильз. Опасный груз изъяли и передали для проведения экспертизы. По данному факту проводится проверка.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Пограничники обратили внимание на нервозное поведение молодого человека. Кроме того, при осмотре его легкового автомобиля обнаружились изменения конструкции транспортного средства. После этого в двух специально оборудованных тайниках автомобиля пограничный наряд выявил партию боеприпасов. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через границу боеприпасов.
Гражданину Литвы за его действия может грозить суровое наказание. Максимальная ответственность за подобные преступления предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.