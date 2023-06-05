10 тысяч пуль через границу. Литовец незаконно попытался ввести в Беларусь боеприпасы

Новости Беларуси. Незаконную попытку ввоза боеприпасов в Беларусь предотвратили пограничники. Инцидент произошел второго июня в пункте пропуска «Лоша». В авто 26-летнего литовца были обнаружены специальные тайники, а в них – боеприпасы к огнестрельному оружию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общей сложности злоумышленник пытался провезти через границу 10 тысяч пуль и свыше 2,5 тысячи гильз. Опасный груз изъяли и передали для проведения экспертизы. По данному факту проводится проверка.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Пограничники обратили внимание на нервозное поведение молодого человека. Кроме того, при осмотре его легкового автомобиля обнаружились изменения конструкции транспортного средства. После этого в двух специально оборудованных тайниках автомобиля пограничный наряд выявил партию боеприпасов. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через границу боеприпасов.