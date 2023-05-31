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На МКАД автопоезд столкнулся с несколькими легковушками, есть пострадавшие

31 мая 2023 13:47
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Новости Беларуси. Последствия серьезного ДТП устраняют на МКАД. Смято дорожное ограждение, часть проезжей части заблокирована в результате столкновения груженого автопоезда с несколькими легковыми машинами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На МКАД автопоезд столкнулся с несколькими легковушками, есть пострадавшие-1

По информации ГАИ, у грузового автомобиля во время движения лопнуло колесо, в результате чего водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, протаранив при этом заграждение, установленное на проезжей части.

На МКАД автопоезд столкнулся с несколькими легковушками, есть пострадавшие-4

Сообщается о двух пострадавших – в медучреждение доставлены 99-летняя женщина и 75-летний мужчина. Сотрудники ГАИ продолжают работу на месте происшествия, понадобилась также помощь МЧС.

# Авария в Минске # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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