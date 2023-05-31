На МКАД автопоезд столкнулся с несколькими легковушками, есть пострадавшие

Новости Беларуси. Последствия серьезного ДТП устраняют на МКАД. Смято дорожное ограждение, часть проезжей части заблокирована в результате столкновения груженого автопоезда с несколькими легковыми машинами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации ГАИ, у грузового автомобиля во время движения лопнуло колесо, в результате чего водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, протаранив при этом заграждение, установленное на проезжей части.