Сгорел дом, автомобиль и сарай с животными. В Вилейском районе произошёл пожар, когда женщина сжигала мусор

Новости Беларуси. Жительница Вилейского района избавлялась от мусора и сожгла дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Происшествие случилось в деревне Ковали.

Возгорание началось с сарая, после огонь распространился на двор. В результате пожара сгорели все постройки на участке, включая сарай с домашними животными, а также автомобиль. Сам дом выгорел изнутри.

Проводится проверка. Предварительная версия пожара – непотушенные остатки бумаги.