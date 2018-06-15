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Сгорел дом, автомобиль и сарай с животными. В Вилейском районе произошёл пожар, когда женщина сжигала мусор

15 июня 2018 15:22
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Новости Беларуси. Жительница Вилейского района избавлялась от мусора и сожгла дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Происшествие случилось в деревне Ковали.

Сгорел дом, автомобиль и сарай с животными. В Вилейском районе произошёл пожар, когда женщина сжигала мусор -1

Возгорание началось с сарая, после огонь распространился на двор. В результате пожара сгорели все постройки на участке, включая сарай с домашними животными, а также автомобиль. Сам дом выгорел изнутри.

Проводится проверка. Предварительная версия пожара – непотушенные остатки бумаги.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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