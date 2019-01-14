60 кг насвая изъяли у безработного из Березино

Новости Беларуси. Правоохранители задержали 25-летнего неработающего жителя Березино, у которого изъяли 60 килограммов насвая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Оперативникам поступила информация о том, что молодой человек переносит из автомобиля в гараж подозрительные ящики. В ходе проверки выявлено шесть мешков неизвестного вещества. По заключению экспертизы – это наркотик.