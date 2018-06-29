53-летний эксгибиционист задержан под Борисовом

Новости Беларуси. В мае этого года женщина позвонила в милицию и рассказала, что незнакомый мужчина продемонстрировал ей половые органы. Инцидент произошёл возле железнодорожной станции «Березина».

Как сообщает УВД Миноблисполкома, в тот раз прибывшие на вызов правоохранители не сумели задержать подозреваемого, мужчина скрылся.

Сотрудники уголовного розыска информировали население о произошедшем, описали приметы злоумышленника и просили звонить в случае обнаружения похожего человека. В то же время милиционеры начали дежурить неподалёку от места инцидента.

Через несколько дней правоохранителям позвонила местная жительница. Гражданка рассказала, что какой-то мужчина высматривает одиноких женщин, а внешне похож на разыскиваемого эксгибициониста.

Оперативники выдвинулись к указанному месту, чтобы проверить информацию. В ходе проведения дальнейших оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан.

Личность задержанного установлена. Подозреваемым оказался 53-летний житель одной из окрестных деревень.

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По словам фигуранта, к железнодорожной станции он ходил пешком. Задержанный ориентировался на прибытие вечерней электрички, поскольку в это время на станции многолюдно и можно выбирать нужную кандидатуру.

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