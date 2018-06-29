В минском парке Челюскинцев сломался аттракцион. Внутри были два пассажира

Новости Беларуси. 28 июня в парке Челюскинцев сломался аттракцион «Колобок». Кабинка с двумя пассажирами коснулась земли.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УП «Минскзеленстрой», во время работы устройства в нём сломался ведущий вал крепления опорного колеса, который расположен между ступицей и кабинкой. Из-за этого посадочный модуль коснулся земли.

Аттракцион был остановлен, оба находившихся внутри человека не пострадали. Никаких нарушений в области промышленной безопасности не обнаружено. Предполагается, что причиной произошедшего стал скрытый дефект опорного вала.

Отмечается, что при поломке сработали системы пассивной безопасности, поэтому не был нанесён вред здоровью пассажиров. Также уточняется, что все посетители парка застрахованы предприятием. В случае получения травм пострадавшие имеют право на страховую выплату.

Аттракцион «Колобок» был выпущен в 2010 году, срок его эксплуатации составляет 10 лет. Предсезонный техосмотр пройден.

Расследование инцидента продолжается.

Летом 2018 года в Бресте трёхлетний ребёнок упал с надувной горки.