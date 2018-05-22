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В Минске эксгибиционист попросил случайную прохожую снять его на видео

22 мая 2018 14:40
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Новости Беларуси. В Минске был задержан эксгибиционист. Он обнажился перед случайной прохожей.

По информации ГУВД Мингорисполкома, девушка гуляла по улице Илимской. К ней обратился мужчина с приспущенными брюками, который попросил снять видео с ним на телефон.

Девушка испугалась, убежала и обратилась в милицию.

Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые были расположены на данной улице. Оказалось, что мужчина после инцидента с девушкой, уехал на автомобиле.

Личность злоумышленника была установлена. Им оказался житель города Мосты. Он приехал в Минск для продажи авто. Ранее мужчина привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В начале мая 26-летнего эксгибициониста задержали в Минске.

Он выскочил из-за здания в одних кроссовках – здесь подробнее

# Хулиганство # происшествия

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