«5 километров по болоту, чтобы приступить к тушению». Как тушат пожар в Столинском районе

Новости Беларуси. Почти 200 человек тушили крупный пожар в Столинском районе. Борьба с огнем в болотистой местности продолжалась трое суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помощь в первые же часы была направлена со всех лесхозов Брестской области, привлекли и сводный отряд МЧС. Порывы ветра и сухая погода привели к увеличению площади возгорания до 100 гектаров. Спасатели задействовали вездеходы на гусеничном ходу и два вертолета. Добраться иными способами, в том числе пожарными машинами, ближе к очагу было крайне сложно.

Константин Скребец, начальник отдела Брестского государственного лесохозяйственного объединения:

Подъездная дорога к очагу на ближайшее расстояние, на которое можно подъехать, в пяти километрах. А дальше надо было двигаться людям 5 километров по болоту, чтобы приступить к тушению.

Одна из причин более сложной обстановки – там нет воды для тушения. Болото высохло до такой степени, что нет поверхностных вод.