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«5 километров по болоту, чтобы приступить к тушению». Как тушат пожар в Столинском районе

13 сентября 2019 17:55
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Новости Беларуси. Почти 200 человек тушили крупный пожар в Столинском районе. Борьба с огнем в болотистой местности продолжалась трое суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«5 километров по болоту, чтобы приступить к тушению». Как тушат пожар в Столинском районе-1

Помощь в первые же часы была направлена со всех лесхозов Брестской области, привлекли и сводный отряд МЧС. Порывы ветра и сухая погода привели к увеличению площади возгорания до 100 гектаров. Спасатели задействовали вездеходы на гусеничном ходу и два вертолета. Добраться иными способами, в том числе пожарными машинами, ближе к очагу было крайне сложно.

«5 километров по болоту, чтобы приступить к тушению». Как тушат пожар в Столинском районе-4

Константин Скребец, начальник отдела Брестского государственного лесохозяйственного объединения:
Подъездная дорога к очагу на ближайшее расстояние, на которое можно подъехать, в пяти километрах. А дальше надо было двигаться людям 5 километров по болоту, чтобы приступить к тушению.

Одна из причин более сложной обстановки – там нет воды для тушения. Болото высохло до такой степени, что нет поверхностных вод.

«5 километров по болоту, чтобы приступить к тушению». Как тушат пожар в Столинском районе-7

Предположительно пожар возник по причине неосторожности сборщиков клюквы. Сезон в этих местах открыли 25 августа.

«5 километров по болоту, чтобы приступить к тушению». Как тушат пожар в Столинском районе-10

12 сентября пожар полностью локализован. Лесная охрана расставлена по всему периметру очага. Ситуация остается под контролем. Значительно улучшить положение может только обильный дождь.

# Пожар # происшествия # Константин Скребец # Фотофакт

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