В Светлогорском районе Mercedes врезался в Volkswagen: погиб водитель

По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария произошла утром 13 сентября на дороге «Бобруйск – Мозырь – граница Украины». Mercedes выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Volkswagen Transporter.

Спустя час на этой же трассе была зафиксировала еще одна авария. Предварительно, у BMW лопнула шина на ходу – автомобиль вынесло на встречку. 35-летний водитель не справился с управлением и врезался в Renault.

Водитель BMW был госпитализирован с телесными повреждениями.

На местах происшествий работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства двух ДТП.