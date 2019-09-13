В Светлогорском районе Mercedes врезался в Volkswagen: погиб водитель

Новости Беларуси. В Светлогорском районе легковой автомобиль врезался в микроавтобус.
По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария произошла утром 13 сентября на дороге «Бобруйск – Мозырь – граница Украины». Mercedes выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Volkswagen Transporter.
В результате аварии погиб 67-летний водитель Mercedes.
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
Спустя час на этой же трассе была зафиксировала еще одна авария. Предварительно, у BMW лопнула шина на ходу – автомобиль вынесло на встречку. 35-летний водитель не справился с управлением и врезался в Renault.
Водитель BMW был госпитализирован с телесными повреждениями.
На местах происшествий работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства двух ДТП.
Накануне в Гомельском районе легковой автомобиль вылетел в озеро (читать далее).