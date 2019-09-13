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В Светлогорском районе Mercedes врезался в Volkswagen: погиб водитель

13 сентября 2019 14:01
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Новости Беларуси. В Светлогорском районе легковой автомобиль врезался в микроавтобус.  

По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария произошла утром 13 сентября на дороге «Бобруйск – Мозырь – граница Украины». Mercedes выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Volkswagen Transporter.  

В результате аварии погиб 67-летний водитель Mercedes.   

В Светлогорском районе Mercedes врезался в Volkswagen: погиб водитель-1

Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома

Спустя час на этой же трассе была зафиксировала еще одна авария. Предварительно, у BMW лопнула шина на ходу – автомобиль вынесло на встречку. 35-летний водитель не справился с управлением и врезался в Renault.  

Водитель BMW был госпитализирован с телесными повреждениями. 

На местах происшествий работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства двух ДТП. 

Накануне в Гомельском районе легковой автомобиль вылетел в озеро (читать далее). 

# Авария в Гомельской области # происшествия

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