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В Гродно около детского сада задержали 52-летнего эксгибициониста

13 сентября 2019 12:12
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Новости Беларуси. В Гродно эксгибициониста задержали у детского сада.  

По информации УВД Гродненского облисполкома, сообщение о том, что около детского сада мужчина демонстрирует детям половой орган, поступило правоохранителям 12 сентября.  

На место выбыла следственно-оперативная группа, к ее приезду подозреваемый все еще находился там. 52-летний мужчина прятался за кустами, бросал шишки в детей. Когда они к нему подходили, то он вел себя непристойно.  

Воспитательница детсада отвела несовершеннолетних подальше и позвонила милиционерам.  

Мужчину задержали. Ранее он был судим за преступление на сексуальной почве. В 2019 году он неоднократно привлекался к административной ответственности за нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии.  

Возбуждены два уголовных дела по статье «Хулиганство».  

В начале июня в Гродно эксгибиционист приставал к отдыхавшим у реки девушкам – здесь подробнее.  

# Хулиганство # происшествия

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