В Гродно около детского сада задержали 52-летнего эксгибициониста

Новости Беларуси. В Гродно эксгибициониста задержали у детского сада.

По информации УВД Гродненского облисполкома, сообщение о том, что около детского сада мужчина демонстрирует детям половой орган, поступило правоохранителям 12 сентября.

На место выбыла следственно-оперативная группа, к ее приезду подозреваемый все еще находился там. 52-летний мужчина прятался за кустами, бросал шишки в детей. Когда они к нему подходили, то он вел себя непристойно.

Воспитательница детсада отвела несовершеннолетних подальше и позвонила милиционерам.

Мужчину задержали. Ранее он был судим за преступление на сексуальной почве. В 2019 году он неоднократно привлекался к административной ответственности за нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии.

Возбуждены два уголовных дела по статье «Хулиганство».