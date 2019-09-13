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Под Гомелем после ссоры из машины высадили женщину. Её на дороге сбил Mercedes

13 сентября 2019 11:33
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Новости Беларуси. В Гомельском районе в результате наезда пострадала женщина-пешеход. Косвенно причиной аварии стала семейная ссора.  

По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария случилась вечером 12 сентября. 32-летняя женщина ехала с близкими родственниками домой. В автомобиле произошла ссора, и пассажирку высадили около аг. Красное.  

Женщина, которая не была обозначена световозвращающими элементами, дошла до дороги М-5. При переходе проезжей части в неустановленном месте пешехода сбил Mercedes, за рулем которого находился 36-летний водитель.  

Под Гомелем после ссоры из машины высадили женщину. Её на дороге сбил Mercedes-1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Пострадавшая с травмами была госпитализирована в реанимационное отделение больницы.  

Предположительно, женщина была в нетрезвом состоянии.  

В начале августа в Речицком районе 3-летняя девочка попала под колёса Renault (читать далее).  

# Авария в Гомельской области # происшествия

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