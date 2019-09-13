Под Гомелем после ссоры из машины высадили женщину. Её на дороге сбил Mercedes

Новости Беларуси. В Гомельском районе в результате наезда пострадала женщина-пешеход. Косвенно причиной аварии стала семейная ссора.

По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария случилась вечером 12 сентября. 32-летняя женщина ехала с близкими родственниками домой. В автомобиле произошла ссора, и пассажирку высадили около аг. Красное.

Женщина, которая не была обозначена световозвращающими элементами, дошла до дороги М-5. При переходе проезжей части в неустановленном месте пешехода сбил Mercedes, за рулем которого находился 36-летний водитель.