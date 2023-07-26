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5 детей пострадали в ДТП в Лельчицах

26 июля 2023 06:10
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Новости Беларуси. В результате дорожно-транспортного происшествия в Лельчицах пострадали пять детей, как рассказали в Госавтоинспекции. Авария в городском поселке произошла вечером 25 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 детей пострадали в ДТП в Лельчицах-1

19-летний водитель автомобиля Nissan, по предварительной информации, отвлекся от управления. Он допустил занос и выехал на полосу встречного движения. В результате столкнулся с Volkswagen. Получившие травмы дети, а им от 7 до 15 лет, были доставлены в больницу. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.

# Авария в Гомельской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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