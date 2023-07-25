В Минской области за один день 2 ребёнка погибли в ДТП

Новости Беларуси. Два ребенка погибли в ДТП в Минской области за один день. Обе трагедии произошли из-за нарушения правил перевозки детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Несвижском районе 65-летний мужчина с внуками возвращался домой на мини-тракторе. Дети находились в прицепе. На подъезде к деревне мальчик выпал из транспорта. От полученных травм он скончался.