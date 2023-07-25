В Минской области за один день 2 ребёнка погибли в ДТП

Новости Беларуси. Два ребенка погибли в ДТП в Минской области за один день. Обе трагедии произошли из-за нарушения правил перевозки детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Два ребенка погибли в ДТП в Минской области за один день. Обе трагедии произошли из-за нарушения правил перевозки детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, в Несвижском районе 65-летний мужчина с внуками возвращался домой на мини-тракторе. Дети находились в прицепе. На подъезде к деревне мальчик выпал из транспорта. От полученных травм он скончался.
Еще одно ЧП произошло в Червенском районе. 34-летний житель Крупского района вез на фуре двух дочерей. Недалеко от деревни Старый Пруд он не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение. От удара четырехлетнюю девочку выбросило на проезжую часть.
В отношении водителей возбуждены уголовные дела.