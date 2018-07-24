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В Светлогорском районе утонул пастух. Тело нашли в трёх метрах от берега

24 июля 2018 10:58
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Новости Беларуси. 22 июля в Светлогорском районе утонул пастух. Несчастный случай произошёл в реке Ипа.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД, напарник погибшего рассказал, что мужчина был пьян. В какой-то момент гражданин пошёл к реке, чтобы проверить рыболовные снасти.  

Пастух долго не возвращался. Ему позвонили, но мужчина не ответил. После этого напарник гражданина сообщил о пропаже родственникам сельчанина.  

К месту происшествия были вызваны водолазы. Одежда пропавшего была на берегу. Тело погибшего находилось в 60 метрах от его одежды и в трёх метрах от берега.  

Проводится проверка, назначен ряд экспертиз.  

Весной 2018 года в Молодечненском районе утонул рыбак. 

Погибшему было 32 года – подробнее здесь.  

# Утопления # происшествия

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