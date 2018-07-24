В Светлогорском районе утонул пастух. Тело нашли в трёх метрах от берега

Новости Беларуси. 22 июля в Светлогорском районе утонул пастух. Несчастный случай произошёл в реке Ипа.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД, напарник погибшего рассказал, что мужчина был пьян. В какой-то момент гражданин пошёл к реке, чтобы проверить рыболовные снасти.

Пастух долго не возвращался. Ему позвонили, но мужчина не ответил. После этого напарник гражданина сообщил о пропаже родственникам сельчанина.

К месту происшествия были вызваны водолазы. Одежда пропавшего была на берегу. Тело погибшего находилось в 60 метрах от его одежды и в трёх метрах от берега.

Проводится проверка, назначен ряд экспертиз.

Весной 2018 года в Молодечненском районе утонул рыбак.