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В Мостовском районе обрушилась кровля гаража для хранения комбайнов

24 декабря 2018 07:28
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Новости Беларуси. Днём 23 декабря в деревне Микелевщина Мостовского района частично обрушилась кровля гаража для хранения комбайнов.  

Как сообщает Гродненское ОУМЧС, из-за произошедшего были повреждены жатка комбайна, загрузочный ящик свекловичной сеялки, 200 листов шифера и стропильная система.  

Причина обрушения выясняется.  

За дежурные сутки в Гродненской области случилось ещё несколько происшествий.  

В Мостовском районе обрушилась кровля гаража для хранения комбайнов-1

Фото: Гродненское ОУМЧС  

В воскресенье утром горел жилой дом в деревне Ванги Лидского района. В огне погибла 62-летняя владелица жилплощади. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении.  

Днём 23 декабря загорелась хозпостройка в деревне Коробчицы Гродненского района. 17-летний брат хозяина самостоятельно тушил пожар и получил ожоги 1-2 степени (3% тела).  

Около половины седьмого вечера того же дня произошёл пожар в частной бане в деревне Соколойти Островецкого района, а примерно в 23:45 загорелся Opel Astra в Сморгони. В обоих случаях никто не пострадал.  

Зимой 2018 года в Витебске произошёл пожар в здании швейного цеха. 

Огнём были уничтожены три швейные машинки и 15 рулонов ткани – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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