В Мостовском районе обрушилась кровля гаража для хранения комбайнов

За дежурные сутки в Гродненской области случилось ещё несколько происшествий.

Как сообщает Гродненское ОУМЧС, из-за произошедшего были повреждены жатка комбайна, загрузочный ящик свекловичной сеялки, 200 листов шифера и стропильная система.

Новости Беларуси. Днём 23 декабря в деревне Микелевщина Мостовского района частично обрушилась кровля гаража для хранения комбайнов.

В воскресенье утром горел жилой дом в деревне Ванги Лидского района. В огне погибла 62-летняя владелица жилплощади. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении.

Днём 23 декабря загорелась хозпостройка в деревне Коробчицы Гродненского района. 17-летний брат хозяина самостоятельно тушил пожар и получил ожоги 1-2 степени (3% тела).

Около половины седьмого вечера того же дня произошёл пожар в частной бане в деревне Соколойти Островецкого района, а примерно в 23:45 загорелся Opel Astra в Сморгони. В обоих случаях никто не пострадал.

Зимой 2018 года в Витебске произошёл пожар в здании швейного цеха.