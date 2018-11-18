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15 тысяч пачек сигарет незаконно перевозили жители Полоцкого района

18 ноября 2018 09:00
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Новости Беларуси. 16 ноября около одиннадцати вечера инспекторы ГАИ остановили автомобиль с 15 тыс. пачек сигарет.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Витебского облисполкома, за рулём Volkswagen Transporter находился 27-летний житель Полоцка. Водитель вместе с жителем Полоцкого района перевозил сигареты без сопроводительных документов.  

Микроавтобус доставлен в РОВД. По факту незаконного перевоза товара ведётся проверка.  

Весной 2018 года из Беларуси в Польшу пытались переправить три сотни пачек сигарет. 

Для пересечения границы использовался квадрокоптер – подробности здесь.  

# Наркотики # происшествия

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