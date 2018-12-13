В Минске произошёл пожар на предприятии по производству печатной краски

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей из сооружения шёл сильный дым. Выяснилось, что на участке производства спиртовых красок горели пластиковая тара, оборудование, компоненты для печатных красок и готовая продукция на площади 240 квадратных метров.

Новости Беларуси. 12 декабря около семи часов вечера в Минске загорелся склад предприятия на улице Инженерной.

Пожар был локализован и ликвидирован. Эвакуация не проводилась, поскольку работники сами вышли из здания ещё до прибытия сотрудников МЧС.

Закопчены помещения склада.

Медпомощь потребовалась одному из работников предприятия. Мужчина доставлен в больницу с предварительным диагнозом «ожоги, отравление продуктами горения».