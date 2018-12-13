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В Минске произошёл пожар на предприятии по производству печатной краски

13 декабря 2018 09:09
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Новости Беларуси. 12 декабря около семи часов вечера в Минске загорелся склад предприятия на улице Инженерной.  

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей из сооружения шёл сильный дым. Выяснилось, что на участке производства спиртовых красок горели пластиковая тара, оборудование, компоненты для печатных красок и готовая продукция на площади 240 квадратных метров.  

В Минске произошёл пожар на предприятии по производству печатной краски-1

Фото: МЧС Беларуси  

Пожар был локализован и ликвидирован. Эвакуация не проводилась, поскольку работники сами вышли из здания ещё до прибытия сотрудников МЧС.  

Закопчены помещения склада.  

Медпомощь потребовалась одному из работников предприятия. Мужчина доставлен в больницу с предварительным диагнозом «ожоги, отравление продуктами горения».  

В Минске произошёл пожар на предприятии по производству печатной краски-4

Фото: МЧС Беларуси  

Устанавливается причина загорания. Рассматривается версия нарушения технологического процесса линии приготовления краски.  

Зимой 2018 года в Витебске горел магазин бройлерной птицефабрики. 

Огнём был повреждён электроудлинитель – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия

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