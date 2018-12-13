В Минске произошёл пожар на предприятии по производству печатной краски
Новости Беларуси. 12 декабря около семи часов вечера в Минске загорелся склад предприятия на улице Инженерной.
По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей из сооружения шёл сильный дым. Выяснилось, что на участке производства спиртовых красок горели пластиковая тара, оборудование, компоненты для печатных красок и готовая продукция на площади 240 квадратных метров.
Пожар был локализован и ликвидирован. Эвакуация не проводилась, поскольку работники сами вышли из здания ещё до прибытия сотрудников МЧС.
Закопчены помещения склада.
Медпомощь потребовалась одному из работников предприятия. Мужчина доставлен в больницу с предварительным диагнозом «ожоги, отравление продуктами горения».
Устанавливается причина загорания. Рассматривается версия нарушения технологического процесса линии приготовления краски.
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