Видеофакт: мужчина украл из кассы магазина в Крупках 600 рублей

12 ноября днем касса магазина была обворована. Во время отсутствия продавца и посетителей мужчина забрал 600 рублей. Кража попала на видео .

Новости Беларуси. 35-летний борисовчанин задержан сотрудниками ГАИ по подозрению в краже денег из магазина в Крупках.

По информации начальника уголовного розыска Крупского РОВД Андрея Андрейко, продавец сразу заметила пропажу денег и обратилась в милицию. Суммы не стало после того, как из магазина вышли трое мужчин. Их приметы женщина хорошо запомнила. Недалеко от места преступления были задержаны двое подельников, один из которых отвлекал продавца, а второй был настороже. Исполнитель преступления находился на ж/д станции. Мужчина не успел потратить украденную сумму.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «кража». В отношении двоих подельников проводится проверка, которая позволит дать правовую оценку их действиям.