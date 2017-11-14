«Я не признаю обвинения»: в Витебске священника из России приговорили к 5,5 годам

Новости Беларуси. В Витебске огласили приговор российскому священнику, которого обвиняли в сутенерстве. По материалам дела, житель Ленинградской области пытался вывезти за пределы страны двух белорусок для занятия проституцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следователи установили причастность священника к еще одному подобному преступлению. 14 ноября его приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Обвиняемый свою вину не признал. И намерен обжаловать решение суда.

Анастасия Бут, СТВ:

Фигурант уголовного дела – российский священник 39 лет Николай Киреев. Официальное обвинение – вовлечение в занятия проституцией, сопряженное с вывозом девушек за пределы страны. Следствие установило, что мужчина завербовал двух жительниц Витебска и попытался вывезти их в Санкт-Петербург. Задержали его во время посадки в автобус летом этого года.

С витебчанками мужчина переписывался на протяжении нескольких месяцев, пока те не дали свое согласие на занятия проституцией в Санкт-Петербурге. Также следствием было установлено, что аналогичным способом мужчина привлекал к необычной работе в начале года и гомельчанок. Помогала ему 19-летняя девушка из Таджикистана, которую уже осудили на 5 лет.