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«Я не признаю обвинения»: в Витебске священника из России приговорили к 5,5 годам

14 ноября 2017 11:31
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Новости Беларуси. В Витебске огласили приговор российскому священнику, которого обвиняли в сутенерстве. По материалам дела, житель Ленинградской области пытался вывезти за пределы страны двух белорусок для занятия проституцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следователи установили причастность священника к еще одному подобному преступлению. 14 ноября его приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Обвиняемый свою вину не признал. И намерен обжаловать решение суда.

Анастасия Бут, СТВ:
Фигурант уголовного дела – российский священник 39 лет Николай Киреев. Официальное обвинение – вовлечение в занятия проституцией, сопряженное с вывозом девушек за пределы страны. Следствие установило, что мужчина завербовал двух жительниц Витебска и попытался вывезти их в Санкт-Петербург. Задержали его во время посадки в автобус летом этого года.

С витебчанками мужчина переписывался на протяжении нескольких месяцев, пока те не дали свое согласие на занятия проституцией в Санкт-Петербурге. Также следствием было установлено, что аналогичным способом мужчина привлекал к необычной работе в начале года и гомельчанок. Помогала ему 19-летняя девушка из Таджикистана, которую уже осудили на 5 лет.

«Я не признаю обвинения»: в Витебске священника из России приговорили к 5,5 годам-1

Оглашение приговора:
Суд приговорил: Киреева Николая Анатольевича признать виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества.

Несколько судебных заседаний по уголовному делу проходили в закрытом режиме. И только сегодня, во время оглашения приговора, против фото и видео съемок не выступили ни прокурор, ни обвиняемый.

«Я не признаю обвинения»: в Витебске священника из России приговорили к 5,5 годам-4

Николай Киреев, обвиняемый:
Я не признаю обвинения. Я их не вывозил. Я оплатил дорогу только за себя, ни за кого больше не оплачивал дорогу. Прошу это заметить. Никому денег не давал на финансирование выезда.

Анастасия Бут:
Решение Железнодорожного суда Витебска не вступило в законную силу. любая из сторон может обжаловать его в течение десяти дней. И, судя по реакции обвиняемого, он обязательно воспользуется этим правом.

# происшествия # Проституция

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