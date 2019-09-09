4-летний ребёнок выпал из окна третьего этажа в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске днём 8 сентября четырёхлетний мальчик выпал из окна третьего этажа многоквартирного дома.

Как сообщает Следственный комитет, в момент происшествия в квартире был сожитель матери ребёнка, однако мужчина был пьян (2,2 промилле алкоголя). Сейчас малыш находится в больнице, угрозы его жизни и здоровью нет.