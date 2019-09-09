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4-летний ребёнок выпал из окна третьего этажа в Витебске

09 сентября 2019 11:28
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Новости Беларуси. В Витебске днём 8 сентября четырёхлетний мальчик выпал из окна третьего этажа многоквартирного дома.

Как сообщает Следственный комитет, в момент происшествия в квартире был сожитель матери ребёнка, однако мужчина был пьян (2,2 промилле алкоголя). Сейчас малыш находится в больнице, угрозы его жизни и здоровью нет.

4-летний ребёнок выпал из окна третьего этажа в Витебске-1

Фото: Следственный комитет 

С августа 2019 года семья стоит на учёте, как находящаяся в социально опасном положении. У женщины трое несовершеннолетних детей.

По факту инцидента ведётся проверка, выясняются обстоятельства падения ребёнка из окна.

4-летний ребёнок выпал из окна третьего этажа в Витебске-4

Фото: Следственный комитет 

На прошлой неделе в Гомеле пациент больницы выпал из окна восьмого этажа.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы – подробности здесь.

# Падение с высоты # происшествия

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