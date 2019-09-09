4-летний ребёнок выпал из окна третьего этажа в Витебске
Новости Беларуси. В Витебске днём 8 сентября четырёхлетний мальчик выпал из окна третьего этажа многоквартирного дома.
Как сообщает Следственный комитет, в момент происшествия в квартире был сожитель матери ребёнка, однако мужчина был пьян (2,2 промилле алкоголя). Сейчас малыш находится в больнице, угрозы его жизни и здоровью нет.
Фото: Следственный комитет
С августа 2019 года семья стоит на учёте, как находящаяся в социально опасном положении. У женщины трое несовершеннолетних детей.
По факту инцидента ведётся проверка, выясняются обстоятельства падения ребёнка из окна.
Фото: Следственный комитет
На прошлой неделе в Гомеле пациент больницы выпал из окна восьмого этажа.
Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы – подробности здесь.