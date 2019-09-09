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Такси насмерть сбило женщину на переходе в Витебске

09 сентября 2019 07:30
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Новости Беларуси. В Витебске на пешеходном переходе водитель такси наехал на женщину.

Такси насмерть сбило женщину на переходе в Витебске-1

Фото: vk.com/vitebsk__jai

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, ночью 8 сентября 29-летний водитель такси ехал по ул. Замковой. На нерегулируемом пешеходном переходе мужчина совершил наезд на 42-летнюю местную жительницу. В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте.

Такси насмерть сбило женщину на переходе в Витебске-4

Фото: vk.com/vitebsk__jai

Специалисты проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

Недавно в Орше дважды наехали на пешехода. Он скончался в больнице – здесь подробнее.

# Авария в Витебске # происшествия

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