Такси насмерть сбило женщину на переходе в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске на пешеходном переходе водитель такси наехал на женщину.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, ночью 8 сентября 29-летний водитель такси ехал по ул. Замковой. На нерегулируемом пешеходном переходе мужчина совершил наезд на 42-летнюю местную жительницу. В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте.