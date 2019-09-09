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Легковушка сбила 8-летнего велосипедиста в Малорите

09 сентября 2019 10:14
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Новости Беларуси. В Малорите легковой автомобиль сбил восьмилетнего велосипедиста.

Легковушка сбила 8-летнего велосипедиста в Малорите-1

Фото: УВД Брестского облисполкома

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, вечером 8 сентября 61-летний брестчанин ехал на Volkswagen. В какой-то момент автомобиль наехал на юного велосипедиста, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

Легковушка сбила 8-летнего велосипедиста в Малорите-4

Фото: УВД Брестского облисполкома

В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован в местную районную больницу. Специалисты проводят проверку по факту аварии.  

В текущем месяце в Жабинковском районе «Волга» наехала на велосипедиста. Он погиб (читать далее).  

# Авария в Брестской области # происшествия

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