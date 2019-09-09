Легковушка сбила 8-летнего велосипедиста в Малорите

Новости Беларуси. В Малорите легковой автомобиль сбил восьмилетнего велосипедиста.
Новости Беларуси. В Малорите легковой автомобиль сбил восьмилетнего велосипедиста.
Фото: УВД Брестского облисполкома
Как сообщает УВД Брестского облисполкома, вечером 8 сентября 61-летний брестчанин ехал на Volkswagen. В какой-то момент автомобиль наехал на юного велосипедиста, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.
Фото: УВД Брестского облисполкома
В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован в местную районную больницу. Специалисты проводят проверку по факту аварии.
В текущем месяце в Жабинковском районе «Волга» наехала на велосипедиста. Он погиб (читать далее).