Легковушка сбила 8-летнего велосипедиста в Малорите

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, вечером 8 сентября 61-летний брестчанин ехал на Volkswagen. В какой-то момент автомобиль наехал на юного велосипедиста, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован в местную районную больницу. Специалисты проводят проверку по факту аварии.