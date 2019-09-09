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В Горках мужчине зажало ногу в мотокультиваторе

09 сентября 2019 08:13
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Новости Беларуси. В Горках мужчине зажало ногу в мотокультиваторе.

По информации МЧС Беларуси, днем 8 сентября спасатели получили сообщение о том, что мужчине зажало ногу в мотокультиваторе. Пострадавший рассказал, что он выполнял работы на участке с помощью мотоблока. В какой-то момент техника фрезой зацепилась за штаны и зажала ногу мужчины.  

Прибывшие на место вызова спасатели деблокировали мужчину и передали его медикам. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами в районную больницу.  

Недавно в Бресте четверо рабочих пострадали при обрушении строительных лесов (читать далее). 

# ЧП # происшествия

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