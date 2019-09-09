Новости Беларуси. В Горках мужчине зажало ногу в мотокультиваторе.

По информации МЧС Беларуси, днем 8 сентября спасатели получили сообщение о том, что мужчине зажало ногу в мотокультиваторе. Пострадавший рассказал, что он выполнял работы на участке с помощью мотоблока. В какой-то момент техника фрезой зацепилась за штаны и зажала ногу мужчины.

Прибывшие на место вызова спасатели деблокировали мужчину и передали его медикам. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами в районную больницу.