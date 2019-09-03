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В Гомеле пациент больницы выпал из окна восьмого этажа

03 сентября 2019 09:30
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Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства падения мужчины из окна медучреждения в Гомеле.  

По информации СК Беларуси, второго сентября около десяти часов вечера 58-летний пациент областной больницы выпал и окна восьмого этажа. В результате мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.  

Гомельским городским отделом Следственного комитета проводится проверка и устанавливаются причины произошедшего.  

В августе этого года минчанин выпал из окна четвертого этажа. Мужчина был госпитализирован с многочисленными переломами — здесь подробнее.  

# Падение с высоты # происшествия

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