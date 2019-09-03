В Гомеле пациент больницы выпал из окна восьмого этажа

Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства падения мужчины из окна медучреждения в Гомеле.

По информации СК Беларуси, второго сентября около десяти часов вечера 58-летний пациент областной больницы выпал и окна восьмого этажа. В результате мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

Гомельским городским отделом Следственного комитета проводится проверка и устанавливаются причины произошедшего.