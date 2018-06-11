4-летний ребёнок выпал из окна третьего этажа в Ганцевичах. Мальчик в реанимации

Новости Беларуси. Днём 11 июня в Ганцевичах маленький мальчик выпал из окна на третьем этаже.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, 4-летний ребёнок упал на козырек бетонной плиты. Медработники экстренно госпитализировали пострадавшего, сейчас он в реанимации.

По предварительным сведениям, мама, бабушка и ещё один ребёнок были дома, но во время несчастного случая они находились в другой комнате.

Проводится проверка.

В Беларуси это не первый подобный случай.