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4-летний ребёнок выпал из окна третьего этажа в Ганцевичах. Мальчик в реанимации

11 июня 2018 12:30
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Новости Беларуси. Днём 11 июня в Ганцевичах маленький мальчик выпал из окна на третьем этаже.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, 4-летний ребёнок упал на козырек бетонной плиты. Медработники экстренно госпитализировали пострадавшего, сейчас он в реанимации.  

По предварительным сведениям, мама, бабушка и ещё один ребёнок были дома, но во время несчастного случая они находились в другой комнате.  

Проводится проверка.  

В Беларуси это не первый подобный случай.  

За четыре месяца в стране умерли 162 ребёнка, пятая часть – погибла из-за беспечности взрослых (здесь подробности).  

# Падение с высоты # происшествия

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