В Брестском районе Opel сбил 14-летнюю девочку

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась на перекрёстке. 14-летняя девочка стояла возле дороги, когда Opel Vectra оказался на встречной полосе и наехал на неё.

В ДТП травмы получила школьница. Несовершеннолетнюю доставили в медучреждение.

Водитель, 37-летний местный житель, находился за рулём в нетрезвом состоянии. У гражданина взята кровь на анализ. Мужчина привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД восемь раз.

Во время выяснения обстоятельств случившегося правоохранителям мешал ранее судимый брат водителя. К нему были применены физическое воздействие и спецсредства. Проводится проверка.

На прошлой неделе в Новогрудке Volkswagen сбил велосипедистку.