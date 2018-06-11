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В Брестском районе Opel сбил 14-летнюю девочку

11 июня 2018 10:59
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Новости Беларуси. Около девяти вечера 10 июня в деревне Черни Брестского района машина сбила девочку.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась на перекрёстке. 14-летняя девочка стояла возле дороги, когда Opel Vectra оказался на встречной полосе и наехал на неё.  

В Брестском районе Opel сбил 14-летнюю девочку-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В ДТП травмы получила школьница. Несовершеннолетнюю доставили в медучреждение.  

Водитель, 37-летний местный житель, находился за рулём в нетрезвом состоянии. У гражданина взята кровь на анализ. Мужчина привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД восемь раз.  

Во время выяснения обстоятельств случившегося правоохранителям мешал ранее судимый брат водителя. К нему были применены физическое воздействие и спецсредства. Проводится проверка.  

На прошлой неделе в Новогрудке Volkswagen сбил велосипедистку. 

Девочку госпитализировали – здесь подробности.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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