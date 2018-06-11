В Брестском районе Opel сбил 14-летнюю девочку

Новости Беларуси. Около девяти вечера 10 июня в деревне Черни Брестского района машина сбила девочку.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась на перекрёстке. 14-летняя девочка стояла возле дороги, когда Opel Vectra оказался на встречной полосе и наехал на неё.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В ДТП травмы получила школьница. Несовершеннолетнюю доставили в медучреждение.
Водитель, 37-летний местный житель, находился за рулём в нетрезвом состоянии. У гражданина взята кровь на анализ. Мужчина привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД восемь раз.
Во время выяснения обстоятельств случившегося правоохранителям мешал ранее судимый брат водителя. К нему были применены физическое воздействие и спецсредства. Проводится проверка.
На прошлой неделе в Новогрудке Volkswagen сбил велосипедистку.
Девочку госпитализировали – здесь подробности.