4-летний мальчик провалился в канализационный люк в Витебске

Новости Беларуси. 4-летний мальчик провалился в канализационный колодец по улице Ленинградской в Витебске.

Витебское областное управление МЧС:

08 октября в 12-59 в центр оперативного управления Витебского управления МЧС от женщины поступило сообщение, что её ребенок провалился в колодец канализации на улице Ленинградской. По прибытии к месту вызова первого подразделения МЧС было установлено, что в канализационном колодце диаметром около 1 метра, глубиной 2,5 метра находится ребенок.

Малыш, гуляя с мамой по асфальтированной дорожке тротуара, буквально на 2 метра отбежал на газон, где и наступил на крышку люка. Она перевернулась и провалилась внутрь колодца под тяжестью ребенка.

Спасатели достали мальчика с помочью лестницы и передали «скорой» с предварительным диагнозом «ушиб коленного сустава». Состояние ребенка удовлетворительное.

Подобная история произошла этим летом в Минске.

Мама прогуливалась с 2-летним сыном в сквере в районе Зеленого луга. Буквально за считанные секунды ребенок исчез из виду - он провалился в открытый люк, который сразу заметить было невозможно из-за зарослей травы.